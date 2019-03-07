Ermeni tarihi Oşavank Kilisesi Erzurum Valisi tarafından Gürcü mirası olarak tanıtıldı

Erzurum Valisi Memiş, “Oşavank Kilisesi’nde özel bir çalışma başlatacağız ve onarımını gerçekleştirip burayı turizme kazandıracağız.” dedi.
Artsakhpress’in Anadolu Ajansına referanslı haberine göre, Erzurum Valisi Okay Memiş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun ve kurum müdürleriyle ilçe ziyaretleri kapsamında geldiği Uzundere ilçesini gezdi.
Restorasyonu süren tarihi Oşavank Kilisesi’ni gezen Memiş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yapının Türkiye için önemli kazanım olduğunu söyleyerek, 12. yy-da inşa edilen Oşavank Ermeni Kilisesini Gürcü mirası olarak tanıttı.
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