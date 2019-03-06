Türkiye’den Ermenistan’a gelen turist sayısı yüzde 76.7 oranda arttı

Ermenistan İstatistik Komitesi tarafından turist sayılarıyla ilgili sunulan bilgilerde Türkiye’den Ermenistan’ı ziyaret eden TC vatandaşı olan turist sayısının yüzde 76.7 oranda artması dikkat çekti.

Ayrıca, 2017 yılına göre 2018 yılında Ermenistan’a Rusya’dan gelen turist sayısı da yüzde 20.5 oranda arttı. Almanya’dan, Fransa’dan, İtalya’dan ve Hollanda’dan Ermenistan’ı ziyaret edenler de belirli oranda çoğaldılar.

Sadece İran’dan gelen turist sayıosında azaltma yaşandı. Bu durum İran’lı turistlerin bir kısmının Gürcistan’ı tercih etmekten kaynaklanıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/03/06/Türkiye-Ermenistan-turist/149527

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