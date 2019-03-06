Küba’da Soros hakkında yalan haber yayınlayanlar kovuldu

Ünlü borsacı George Soros´u komplo teorileri ile ilişkilendiren yayıncıların işine son verildi.

ABD Devleti tarafından finanse edilen ve İspanyolca yayın yapan Marti Radyo ve Televizyon şirketinin en az sekiz çalışanı hazırladıkları ve yayınladıkları haberde George Soros için “2008 finans krizinin mimarı milyoner Yahudi” sıfatını kullandıkları için işlerinden kovuldu.

Misyonu, Washington’un yıllarca düşmanı olmuş Küba’da, kamuoyunda Amerikan imajını düzeltmek olan radyo-televizyon kuruluşu, Küba’da yayın yapmasına rağmen ABD medya denetimi altında. Soros hakkında yapılan haberde Yahudiler hakkında yazılmış birçok komplo teorisine de göndermeler olduğu belirtildi.

Yalan haber önce Küba Radyo-TV Kurumu tarafından soruşturuldu. Ardından olayın ABD kuruluşu US Agency for Global Media’ya (USAGM) rapor edildiği gelen haberler arasında.

USAGM Direktörü John Lansing basına yaptığı açıklamada, baştan aşağı antisemit söylem taşıyan haberin asla yayınlanmamış olması gerektiğini belirtti.

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