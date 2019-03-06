İngiltere’nin dini merkezi Canterbury’de Ermeni Soykırımı’nın anısına bir haçkar yerleştirildi

Büyük Britanya’nın dini merkezi olan Canterbury şehrinde 2 Mart tarihinde Ermeni Soykırımı’nın masum kurbanlarının anısını ebedileştiren bir haçkar yerleştirildi. Haçkar, Jon Mirdon ve Vatdan Moskofyan tarafından yapıldı.



Britanya Ermenilerinin inisiyatifi ile Mesih Kilisesinin Anı Bahçesinde yerleştirilen haçkar, Ermeni Apostolik Kilisesi’nin Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Diakosluğu’nun ruhani önderi, piskopos Hovakim Manukyan tarafından kutsandı.



Etkinliğe, Ermenistan’ın Birleşik Krallık Büyükelçisi Arman Kirakosyan, Canterbury başpişkoposu Justin Welby, Canterbury Dekanı Robert Willis, kültür ve sivil toplum temsilcileri, Ermeni toplumunun 200’den fazla üyüleri katıldı.

Etkinlik vesilesiyle konuşma yapan Canterbury Dekanı Robert Willis, ülkenin dini merkezi olan Canterbury ile tüm İngiltere’de ilk Ermeni haçkarının önemine vurgu yaparak, bunun barış, uzlaşma ve ümit sembolü olduğunu dile getirdi.



Ermenistan Büyükelçisi Arman Kirakosyan ise, haçkarın Ermeni Soykırımı’nın anısına ithaf olunduğunu hatırlatarak, Ermeni Soykırımı hakkında Britanya’da mevcut tüm belgelerin toplanması ve yayınlanmasını sağlayan Canterbury başpiskoposu Randall Davidson’u şükranla andı.



Ermeni Soykırımı’nın, kendi zamanında gerektiği şekilde tanınmadığı ve kınanmadığı nedeniyle daha sonraki yıllarda Holokaust, Kamboçya, Ruanda, Darfur Soykırımları gibi yeni insanlık suçlarının işlenmesine yol açıldığına dikkat çeken Kirakosyan, “Bu bağlamda “Bir daha asla” sloganı, halklara ve kendimize bir meydan okumasıdır. Çünkü sıkça yaşanan bir acı gerçek var ki, masum insanların kitle katliamlarının kimsenin önleyemediğini gösteriyor”, şeklinde konuştu.



Büyükelçi, Ermeni Soykırımı’nın tanınması ile kınanması uğruna Ermenistan’ın verdiği mücadelenin devam edeceğini teyit ederek, insan hakları için ve insanlığa karşı işlenen suçlara ve yeni soykırımlara karşı küresel mücadeleye destek vereceğini vuguladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/03/06/İngiltere-Canterbury-Ermenşi-Soykırımı-haçkar/149546

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