Dünya Satranç şampiyonasında Ermenistan bayan takımı ilk karşılaşmada zafer kazandı

Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleşen Dünya Satranç şampiyonasının birinci turunda Ermenistan bayan takımı Mısır’la karşılaştı. Karşılaşma Ermenistan’ın 4:0’lık skorla üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ermeni bayan satranççılardan Lilit Mkrtchyan, Anna Sargsyan, Maria Gevorgyan ve Siranuş Ghukasyan rakiplerini yenilgiye uğrattılar.
Birinci turunda Çin takımı Macaristan’a, Rusya takımı ise Kazakistan’a karşı zafer kazandılar. Hindistan-Gürcistan ve ABD-Ukrayna karşılaşmaları ise berabere sonuçlandı.
İkinci turda Ermenistan’ın rakibi Rusya olacak.
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