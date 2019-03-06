CHP ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KUMKAPIDAYDI

Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan 6 Mart 2019, Çarşamba, saat 14.30’da CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Ahmet Kılıç’ı kabul etti.
Bu ziyarette eski milletvekillerden Mithat Ali Kabaali de hazır bulundu.
Başepiskopos Hazretleri konuklara “Hoş geldiniz” dedikten sonra, Üsküdar’daki Ermeni Cemaati hakkında bilgiler aktardı. Aynı zamanda cemaatin beklentilerini de iletti.
Belediye Başkan Adayı ise eşitlik ilkesine dayalı bir idare şekli benimsediklerini ve o doğrultuda hizmet getireceklerini dile getirdi.
Patrik Genel Vekili, ziyaret için teşekkürlerini ileterek kendisine başarılar diledi.
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