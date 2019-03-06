“Beş yıl sonunda Şişli’yi mutlu bir ilçe yapacağız”

İvo MOLİNAS

CHP’nin Şişli Belediye Başkan adayı Muammer Keskin neden aday olduğunu ve seçildiği takdirde hayallerini nasıl hayata geçireceğini ŞALOM’a anlattı. Keskin, her şeyden önce insan odaklı, insana dokunan bir yönetim şekli gayretinde olacaklarını vurguladı.

Şişli gibi İstanbul’un, hatta Türkiye’nin en önemli ilçelerinden birine aday oldunuz. Neden?

40 yıldır Şişliliyim. Evim ve mesleğimi icra ettiğim yer burası. Uzun yıllardır yerel yönetimde edindiğim tecrübe ve birikimlerimi şimdi yerel yöneticilik bağlamında CHP adayı olarak topluma hizmet anlamında hayata geçirmek istiyorum.

Şişli, sanatın, kültürün, ticaretin ve sanayinin merkezi bir yer. Burası çok kültürlü bir ilçe. Gündüz 3-4 milyon, gece 275 bin nüfusa sahip çok özel bir ilçemiz. Yüksek eğitimli bir yoğunlaşma ile birlikte maalesef yoksulluğu da barındıran bir ilçe. İstanbul için geçerli olan temel sorunlar burası için de geçerli: trafik, otopark ve yeşil alan azlığı gibi… Sorunları toplumcu belediyecilikle çözmeye çalışacağız.

Toplumsal belediyecilikten kastınız nedir?

Her şeyden önce insana odaklı, ona dokunan bir yönetim şekli gayretinde olacağız. Eğer insan odaklı değilseniz, elektrik-su gibi temel görevleri yerine getirip belediyecilik yaptığınızı sanırsınız.

Yerel yönetimlerin, doğumundan ölümüne kadar insanla ilgilenmesi gerekir. Bizim de bu konuda hem çabamız hem katkımız olacak. Mahalle meclisleri oluşturacağız. Temel problemleri tespit edip birlikte çözmeye çalışacağız. 25 mahallemizin her birinde mahalle meclisi olacak. Bu anlamda mahalle evleri kuracağız. Amacımız bireyi dikkate almak. Belediye-birey ilişkilerinde bireye önceliği vereceğiz.

Çağ, bilgi ve iletişim çağı. Bireyin sorunu tarafımıza hemen iletilip çözümü en kısa zamanda yerine getirmeye çalışacağız. Çözemeyeceğimiz konular olabilir ama ortaklaşa çalışarak halletmeye çalışacağız.

Somut projeleriniz neler?

CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile projelerimiz örtüşüyor. Örneğin Şişli’nin en büyük sorunu İstanbul’un genelinde olduğu gibi otopark eksikliği. Biz, 14 mahallede, tam 31 noktada, 10 bin araçlık otopark yapacağız.

Kadının toplumsallaşması ve ekonomi hayatına katkısı bağlamında eksikliğini hissettiğimiz kreşlerin sayılarını arttıracağız, böylelikle kadınlarımızın bu manada özgürlüklerini sağlayacağız. Çocuklarına sağlıklı bakacağız ve annelerin toplum içindeki görevlerini özgürce yapmalarını sağlayacağız.

Gençlerimiz için ciddi anlamda spor kompleksleri yapmayı düşünüyoruz. Sadece futbol değil, satranç da dahil olmak üzere her spor dalında gençlerimizi sağlıklı spor yapmalarına olanak sağlayacağız.

Kültürel alanda da iddialıyız. Sişli’yi eskisi gibi kültürel merkez haline getirebilmek için yola çıkacağız. Bu ilçede eskiden tiyatro sahnelerinden geçilmezdi. Şehir tiyatrolarının içi boşaltıldı. Şimdi doğru dürüst kültürel bir mekân kalmadı. Bu bağlamda edebiyat, sanat, tiyatro ve sinema dalında ünlü şahsiyetlerimizle ortaklaşa çalışıp Şişli’nin yeniden bir kültür merkezi olmasına çabalayacağız. Bu bağlamda sanatçı Levent Üzümcü’yü belediye meclisine aday olarak belirledik. Kazandığımız takdirde Üzümücü yönetimindeki ekiple kültürel projeleri hayata geçirmeye çalışacağız.

Şişli sanat parkını da gerçek bir sanat parkı haline getireceğiz. Her türlü müzik dinletilerini, edebiyat söyleşilerini, heykel çalışmalarını ve film gösterimlerini parkta hayata geçireceğiz.

Bir de Nişantaşı var. Kimilerinin, ‘elit Türklerin mahallesi’ olarak sürekli dokundurduğu meşhur tarihi ve güzel semt Nişantaşı. Son birkaç senede ışığı çeşitli nedenlerle söndü veya söndürüldü. Bu konuda yapacaklarınız var mı?

Nişantaşı herhangi bir ülkede olsa dünyanın merkezi olurdu. Nişantaşı’nın ışığının söndüğüne pek katılamıyorum. Asıl sönen Beyoğlu’dur. Yılbaşında süsleme yaparak dünya semti olunmaz. Ticari markalarda dünyanın en ünlüleri buradayken biz burada bir dünya markası yaratamadığımızı konuşalım. Geçici, palyatif çözümlerle bir bölgeyi dünya şehri veya semti yapamazsınız. Biz Nişantaşı’nı kültür merkezi yaparak bir dünya markası yaratmaya çalışacağız. Osmanbey ara sokakları tekstilin merkeziydi, şimdi çok kötü durumdalar. O sektörde dünya markası yaratmak lazım.

Bu, belediyenin görevi değil ama?

Doğru, değil ama biz belediye olarak öncülük edeceğiz. Nişantaşı sadece yılbaşı şovları ve ışıklandırma ile meşhur olamaz.

Bir akademi kurup yeme, içme ve gurme alanlarında eğitim vereceğiz. Bir moda akademisi ile bu alandaki eksiklikleri giderecek eğitimi vereceğiz. Böylelikle, otelcilik ve moda alanlarında ara eleman yetiştirerek ilçedeki işsizliğe de bir çözüm getirmeye çalışacağız.

Şişli’nin yoksul bölgeleri için ne düşünüyorsunuz?

Nişantaşı’nın arkalarında yoksul mahalleler var. Eğer bu mahalleleri de bu projeleriniz içine almazsanız işinizi çok eksik yaparsınız. Sosyal demokrat bir başkan olacağım. İnsan odaklı çalışacağım. Hem Nişantaşı’nı merkez yapacağım, hem de yoksul mahalleleri yukarı çıkarmaya çalışacağım.

Kaldırımda park etmeler, motosikletlerin orada sürülmesi… Gece yüksek sesli müzik çalınması?

Bu sorunlar gerçek. Kaldırımlarda bazen yürüyecek yer yok. Biz olan meydanları da yok ediyoruz. Eskişehişehir’de partimiz belediye başkanımızın yarattığı yerel yönetim harikasını örnek alacağız. Eskişehir’de yapıyorsak burada neden yapamayalım? Bu sorunları eğitimle, ama kontrollerle çözmeye çalışacağız. Kaldırımları herkesin rahatlıkla yürüyebileceği yerler yapacağız. Müzikhollerin yüksek ses sorununu da çözeceğiz. Kimsenin gece vakti uyuyan insanları rahatsız etmeye hakkı yok.

Son sözünüz?

Belediye başkanlığı dönemimde ne kendim, ne çekirdek ailem, ne de yakın arkadaşlarımız zenginleşmeyecek. Belediye çalışanlarının da zenginleşmesine izin vermeyeceğim. Çok net söylüyorum. Bu ilçenin gündüzüne de gecesine de sahip çıkacağım.

Beş yıl sonunda Şişli’yi, herkesin severek gelebileceği ve gıpta edeceği mutlu bir ilçe yapacağız.





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