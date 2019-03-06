Avrupa Konseyi Başkanı, Nikol Pashinyan’a: “Demokrasiyi pekiştirmek için adımlar atmanızdan eminim.

Çalışma ziyareti için Brüksel’de bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan ile ortak basın toplantısında konuşan Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk: “Ermenistan yöneticileri Avrupa değerlerine önem vermektedir. AB ise bunu çok takdir ediyor” dedi. Tusk Pashinyan’ın Ermenistan’a demokrasi ve ekonomik kalkınma sağlamak konusunda kararlı olduğuna hayran kaldığını da belirtti. Avrupa Konseyi Başkanı: “Demokrasiyi pekiştirmek için adımlar atmanızdan eminim. Biz ise AB Kapsamlı ve Genişletilmiş Ortaklık Anlaşması çerçevesinde size ve Ermenistan halkına yardım etmek niyetindeyiz. Űlkenizde reformlar gerçekleştirmek konusunda da kararlı olduğunuzu görmek isteriz. Ve bu bağlamda gerekli olan teknik ve maliye desteği vermeye hazırız” diye beyan etti. Donald Tusk Ermenistan Başbakanının, yolsuzluklara karşı mücadelesini de olumlu olarak değerlendirdi.

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