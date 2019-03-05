Yıldırım: Farklı etnik gruptan olan her insanımız bizim paydaşımızdır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “AK Parti döneminde 167 cemaat vakfına ait bin 29 eser iade edildi. Bu davranışımızı sürdüreceğiz” dedi. İstanbul’da yaşayan herkesi hemşehri olarak gördüklerini söyleyen Yıldırım, “Farklı etnik gruptan olan her insanımız bizim paydaşımızdır, ortağımızdır” şeklinde konuştu.

DUVAR – AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 6 Ocak’ta yayın hayatına başlayan ve azınlıklara yönelik yayın yapan Luys TV’de “Şahnur Kazancı ile Gündem Özel” programına katıldı.

İstanbul’un kıtaların, medeniyetlerin birleştiği yer olduğunu söyleyen Yıldırım, “AK Parti iktidarı döneminde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere 167 cemaat vakfına ait bin 29 eser iade edildi, tapuları verildi. Bu büyük bir sorunu ortadan kaldırdı. Önümüzdeki dönemde de bu davranışımızı aynı hassasiyetle sürdüreceğiz” dedi.

İstanbul’da azınlıklara ait 65 mezarlık olduğunu belirten Yıldırım, “Hepsinin bakımı, sorumluluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait. Bu şehirde oturan herkes bizim hemşehrimiz. Hiçbir ayrı gayrı yok, kimsenin tedirgin olmasına gerek yok” diye konuştu.

‘ADALAR’DAKİ ATLARA EZİYET EDİLİYOR’

Adalar konusundaki bir soru üzerine Yıldırım, “Adalar’ın en büyük problemi, belki şaşıracaksanız ama trafik problemi. Malum Adalar’da araç olmadığı için faytonlar yegane bir ulaşım aracı olarak kullanılıyor. Ancak faytonları çeken atlara da gayriinsani muamele yapılıyor. Bunları çok aşırı yüklüyorlar, çok büyük eziyet yapılıyor. Belki nostalji olarak kalacak. Ulaşımı fayton görünümünde, elektrikle çalışan, çevre kirliliği yapmayan araçlar onun yerine konulabilir” dedi.

‘ERMENİSTAN’DAN GELİP TÜRKİYE’DE YAŞAYAN 100 BİN KİŞİ VAR’

İstanbul’da Kurtuluş semtinde bir süre ikamet ettiğini dile getiren Yıldırım, “Alt katta Ermeni komşumuz vardı. Birlikte oturduk ve en ufak rahatsızlık görmedik, bir aile gibi yaşadık. Türkiye’de bugün Ermenistan’dan gelip yaşayan 100 bin Ermeni var. Burada bizim yaşayan kadim Ermeni vatandaşlarımız var. Bu dünya, bu ülke hepimize yeter. Yeter ki hakkımızı, hukukumuzu koruyalım” ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım, İstanbul’un geleceği için birlikte çalışacaklarını vaat ederek, “Farklı etnik gruptan olan her insanımız bizim paydaşımızdır, ortağımızdır. Gözümüzün rengi farklı, saçımızın rengi farklı, ten rengimiz farklı ama gözlerimizden akan yaşların rengi hep aynı. Buna göre kardeşçe yaşamamız lazım. İstanbul için ne karar alırsak birlikte alacağız. Ayrıca şunu da ifade edeyim, bizim neler yapacağımız zaten 16 yıllık iktidarımızda görüldü” dedi. (İSTANBUL/AA)

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...