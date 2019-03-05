Şifresini büyütmüş Beşeri ama…

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Güzel, candan bir dosttur Mehmet Beşeri… Malatyalıdır, şehrinin bütün özelliklerini taşır; dost canlısı, ödünsüz, nüktedan, hatırnaz, doğrucu… Geçen yıl Ankara kitap fuarında bir başka dostuma onu tanıştırırken “Aha sana bir eski komünist” dedim, itiraz etti “Ben eskimeyen komünistim” diyerek.

Evet komünist ama Türklüğe sırılsıklam âşık bir komünist, komünistleri de, solu da gerektiğinde yerden yere vurabilen bir komünist.

Beşeri Dostum kitabın her yerinde var; okur olarak var, okumadığı kitap yoktur neredeyse; yazar olarak var, birçok yapıta imza atmış ve kitapçı olarak var, ekmek parası oradan…

Geçen yıl onun “Şifre/Bizim Ölülerimiz” adlı kitabından söz etmiştim bu köşede. Beşeri, bu kitabı geliştirdi, büyüttü (568 sayfadan 736 sayfaya çıkmış) ve yeniden yayımladı (Ulak Yayınları).

Bu kitabın Türklük, milliyetçilik, millet, milliyetler ve vatan bağlamındaki bölümlerinde Beşeri Dostumla oydaşıyoruz, zaten yeni baskıya benim “Kartal Gözüyle Milliyetçilik” adlı kitabımdan da alıntı yapmış. Ermenilerin “soykırım” iddialarına da bu kitapta en doyurucu yanıtlar verilmekte. Kitabın bu bölümleri; ufuk açıcı, sağlam yargılara ve bilgilere dayalı; okunmasını salık veriyorum herkese.

Ancak diğer bölümleri ile ilgili itirazlarım, çekincelerim, kaygılarım var… Bunları da ifade etmem gerek, dostluk başka bu iş başka…

Beşeri Dostum, toplum içinde sivrilmiş, tanınmış, ünlenmiş, topluma önder olacak konuma gelmiş olan insanları; soyadından, adından, mesleğinden yola çıkarak ve genellikle kanıtsız, tahmine ve sanıya dayalı olarak, soyu bozuk, kuşkulu kişi, kripto olarak ilan ediyor. Bu kişilerin arasında kimler yok ki, hani sağlam adam koymamış desem yeridir.

Örnek verelim; Abdullah Çatlı, Erzurum’un Çat İlçesinden Nevşehir’e göçmüş bir Ermeni imiş, Zülfü Livaneli Yahudi, Ankaralı öz be öz Türk çocuğu gazeteci Orhan Karaveli, Ermeni; ömrü Türklük mücadelesi ile geçmiş değerli dostum Erdoğan Aslıyüce Hıristiyan kökenli imiş… Başka Hıristiyan kökenliler de var, sözgelimi Hüsamettin Cindoruk ve onun yakın akrabası Emin Çölaşan. Ve daha onlarca isim…

Kimilerine ise Türklük belgesi sunuyor Beşeri: Hasip Kaplan, Aysel Tuğluk, Orhan Doğan, Selim Sadak ve Muhsin Kızılkaya sanıldığı gibi Kürt değil Türkmenmişler.

Bunlar Türkmen ama şimdi sıkı durunuz; Atatürk’ün yanında hepi topu iki Türk varmış, Mahmut Esat Bozkurt ve Mareşal Fevzi Çakmak.Ben bu iddiayı; insafsızlık ve ırkçılık olarak kabul ediyorum.

Yarım yüzyıldır dinleyip okuduğum ve bir zamanlar benim de İslamcı takımın telkin ve savlarına kapılıp tehlike olarak abarttığım; Yahudilik, Siyonizm, Sabetayizm, Masonluk da bolca işleniyor bu kitapta ve bütün kötülüklerin anası olarak takdim ediliyor. Mehmet Beşeri; masonluğun fidanlığı gibi değerlendirdiği Rotary ve Lions Kulüplere de veryansın ediyor. Bu bağlamda da bir iki kelam edeyim. AKP hükümetlerinde hiç mason yok da başımız göğe mi erdi sevgili Beşeri? Ve bundan 23-24 yıl önce Kocaeli Üniversitesinin Şiir Okulu vardı, her yıl şiir bayramı düzenlenirdi, Türkiye’nin tüm ünlü şairleri gelirdi, üniversite ile birlikte Kocaeli Rotary Kulüp finanse ederdi bu etkinlikleri. Şimdi bunlar yok, Rotaryenler de ortada yok, Kocaeli dincilerin, yobazların elinde. Bu mu istediğiniz?

Kaynak Yeniçağ: Şifresini büyütmüş Beşeri ama… – Cazim GÜRBÜZ

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