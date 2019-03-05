Pashinyan: Çatışmanın çözümü, Dağlık Karabağ halkının kendi kaderini tayin hakkına saygı gösterilmesi gereğini gösteriyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan, Avrupa Konseyi Dış İlişkiler Komitesi’nde yaptığı açıklamada, Güney Kafkasya’da mevcut jeopolitik ve güvenlik risklerinin reform potansiyeline tehlike oluşturduğunu söyledi.

Pashinyan, “Dağlık Karabağ çatışması ve bölgemizdeki gerginlik, ülkemizin ve bölgemizin genel yatırım cazibesi üzerinde önemli ölçüde etkileyen politik riskler yaratmaktadır. Karşıtımız tarafından kışkırtılan silahlanma yarışı Güney Kafkasya bölgesi için ek zorluklar yaratıyor. Bugün Ermenistan, bölgedeki barışı sağlamak için kendi kısıtlı kaynaklarının çoğunu kullanmayı zorundadır” diye açıkladı.

Başbakan, uluslararası toplumun AGİT Minsk Grubu barışı koruma çabalarını desteklemeye devam etmesi gerektiğini, özellikle de güç kullanımının kabul edilemez olduğunu açıkça belirtti.

“Çatışmanın çözümü sürecinde, Dağlık Karabağ halkının kendi kaderini tayin etme hakkına saygı duyma zorunluluğuna inanıyoruz. Karabağ toprağındaki insanlar yirmi yıldan fazla bir süredir fiilen bağımsızlıkta yaşamaktadır. Bugün orada bağımsızlığa alternatif olamadığını düşünecek genç bir nesil var. Çatışmanın barışçıl, adil ve kalıcı bir çözümü istersek, Dağlık Karabağ halkına, geleceklerini bağımsız olarak karar verme fırsatı verilmelidir” Nikol Pashinyan dedi.

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