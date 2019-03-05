Macaristan’a Yerleşmeyecek

İzmir Diriliş Kilisesi’nin eski Pastörü Andrew Brunson, eşinin Macar kökeni dolayısıyla Macaristan vatandaşlığı da alarak ABD vatandaşlığı ile birlikte çifte vatandaş oldu. Hristiyan Haber’in ulaştığı Brunson, şu anda Macaristan’a yerleşme düşüncelerinin olmadığını belirterek, ilerisi için kesin konuşmamak gerektiğini söyledi.

MACARİSTAN PASAPORTU DA ALDILAR

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Macaristan Parlamentosu’ndan geçirdiği tüm dünyadaki Macar kökenlilerin Macaristan vatandaşlığı almasını kolaylaştıran yasaya dayanarak Macaristan vatandaşlığı için başvuru yaparan Norine Brunson birkaç sene önce çocuklarıyla birlikte Macar vatandaşlığını da alarak çifte vatandaş oldular. Andrew Brunson da HristiyanHaber’e tutuklanmasından önce Macaristan vatandaşlığına başvuru için hazırlık yaptığını ve Macarca öğrenmeye başladığını açıklayan Andrew Brunson, ABD’ye dönüşte başvuru sürecinin tamamlanması ve vatandaşlığının onaylanmasıyla birlikte Macar Pasaportu almaya hak kazandı. Pastör Brunson Macaristan’ın Washington Büyükelçiliği’ne giderek Macaristan Pasaportu’nu alarak çifte vatandaş oldu.

Magyar Nemzet Gazetesi’nde Andras Karpati imzasıyla yayınlanan habere göre, Brunson eşinin Macar kökenli olduğunu belirterek çocuklarının da kendilerini Macar olarak hissettiğini ve Macaristan vatandaşlığını almanın kendisi için de gurur vesilesi olduğunu söyledi.

AİLE 1956’DA MACARİSTAN’DAN KAÇTI

Norine Brunson’un Babası Josheph Steiner 1956’daki Macar İhtilali sonrasında Sovyetler Birliği’nin ülkeyi işgal etmesiyle Macaristan’dan kaçarak ABD’ye yerleşti. ABD vatandaşlığına geçtikten sonra Monako’daki Macarca yayın yapan bir Hristiyan radyoda çalışmaya başladı.

HristiyanHaber.Net’in ulaştığı Pastör Andrew Brunson, Türkiye’deki gazete ve haber portallarında Macaristan’a yerleşeceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, şu anda Macaristan’a yerleşmek gibi bir niyetlerinin olmadığını fakat ileride bir dönem için Macaristan’da yaşama ihtimallerinin bulunduğu açıkladı. Brunson, ABD vatandaşlığından ayrılmadığını vurgulayarak, “Türkiye’deki medyada sanki ABD vatandaşlığını reddederek Macar vatandaşlığına geçmişiz, ABD bizim için çok uğraştı, şimdi biz reddetmişiz gibi gösteriyorlar. Bu tamamen yanlış ve düzeltmek istiyorum. Amerikalı olarak devam ediyoruz, ama çift vatandaş olduk. Tutuklanmadan önce Macarca çalışmaya başlamıştım, vatandaşlık için başvurmaya hazırlanıyordum, yani bu yeni bir şey değil.” dedi.

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