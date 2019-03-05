Halep’te Ermenistan bayrağı kutsama töreni gerçekleşti

Suriye’nin Halep şehrinde Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın insani misyonu uzmanlarının bulunduğu merkezinde yerleştirilen Ermenistan bayrağı özel törenle kutsandı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın medya ve halk diplomasi idaresinin aktardığı bilgilere göre törene Suriye’de Ermenistan Büyükelçisi Tigran Gevorgyan, Halep’te Ermenistan Başkonsolosu Armen Sargsyan, Suriye Halk Konseyi Milletvekili Jirayr Reisyan, Halep Ermeni cemaatinin önde gelen isimleri katıldı.

Ermenistan insani misyonu adından açılış konuşmasını uzmanlar ekibi üyelerinden Arkadi Tonoyan yaptı. Barışseverlik Ermeni halkının en çok önem verdiği değerlerinden biri olduğunu ifade ederek Ermeni uzman Suriye’de Ermenistan insani misyonunun bulunması da bunun bir göstergesi olarak tanımladı.

Suriye’de Ermenistan Büyükelçisi Tigran Gevorgyan ise insani miyonu gerçekleştiren uzmanları takdir ederek görevlerini onurlu bir şekilde yerine getireceklerinden emin olduğunu dile getirdi. Büyükelçi ayrıca Suriye dost halkının yeniden huzur bulacağını ümit ettiğini belirterek Osmanlı Hükümetinin gerçekleştirdiği Ermeni Soykırımından sonra Suriye halkının kapılarını ve yüreklerini soykırımdan kurtulan Ermeniler önünde açtığını da vurguladı.

Konuşmalardan sonra Ermeni kilisesinin Halep Diyakosluğu önderi Şahan Piskopos Sarkisyan Ermenistan bayrağının kutsama törenini gerçekleştirdi.

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