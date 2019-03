Eufrosyne Samartzidou İlk Kadın Dergisini Yayımladı

İstanbul Kadın Müzesi, Osmanlı’dan günümüze Türkiyeli ilk kadın gazetecilerin biyografilerinin yer aldığı bir projeye imza atıyor. Proje kapsamında sekiz kadın gazetecinin fotoğraflarına ve haklarında yazılan yazılara da tanık olmak mümkün.

O kadınlardan biri de Eufrosyne (Marou) Samartzidou.

Samartzidou şair ve eğitimciydi. Kız çocukların eğitim hakkını savunan yazılar yazıyordu. Selanik Kız Lisesi’nde 1864 – 1870 yıllarındaki müdürü idi.

Samartzidou, 1845 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk Rum kadın dergisi “Kypseli’yi” (Petek) çıkardı. İlk sayısı 1 Mayıs’ta çıkan Kypseli dergisi aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nda yayımlanmış ilk kadın dergisi olma özelliği taşıyor.

Kypseli

Kypseli 34 sayı yayımlandı

Kypseli dergisi yayın hayatına başladığında Osmanlı İmparatorluğu’nda henüz Rum kız çocukları için okullar bulunmuyordu. Dergide, kadınların iyi eş ve anne olabilmeleri için eğitim görmesi gerektiğini savunan yazılara yer veriliyordu. Aylık çıkan Kypseli dergisi 34 sayı yayımlandı. Kypseli dergisi’nin çıkmasından dört sene sonra ilk kez yoksul Rum kız çocukları için bir ilkokul açıldı.

Kypseli dergisinin farklı sayıları, University of Crete Library (UCL), The Hellenic Literary and Historical Archive (E.L.I.A.) ve Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi, İstanbul arşivlerinde bulunuyor.

1820’de Yunanistan doğumlu olan Samartzidou, 1877’de aynı ülkede yaşamını kaybetti.

Hakkındaki yazılar şöyle:

Eufrosyne (Marou) Samartzidou hakkındaki bilgileri ve görselleri İstanbul Kadın Müzesi’nin hazırladığı “İlk kadın gazeteciler biyografilerinden” aldık. (EMK)

