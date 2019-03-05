Ermenistan’da elmas işlemeciliği alanında 3000 yeni istihdam açılacak

Ermeni ünlü işadamlarından Khachatur Sukiasyan Ermenistan Devlet televizyonunda yayınlanan programa katılıp Ermenistan’da elmas işlemeciliğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sukiasyan’a göre özellikle 2019 yılının Mayıs-Haziran aylarında Ermenistan’ın Abovyan şehrinde yabancı yatırımcıların girişimiyle elmas üretimi kurulacak.

Ermeni işadamı konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Ben kendim Hong Kong’dan, Dubai’dan ofislerini Ermenistan’a yerleştire adamlar biliyorum. Abovyan şehrinde bir bina aldılar ve binayı yeniliyorlar. Mayıs-Haziran aylarında üretime başlayacaklar ve yaklaşık 3000 istihdam açılacak” ifadelerine yer verdi.

Elmas üretimi Ermenistan’da başladıktan sonra bir kaç yıl içerisinde bu alanda 15-20.000 istihdam açılacağını tahmin eden Sukiasyan son 10 yılda elmas işlemeciliğinde kaydedilen gerilemenin durduğunu ve yeniden gelişmeye başladığını vurguladı.

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