Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’nün Müdürü Berlin’de bir dizi buluşmaları gerçekleştirdi

Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’nün Müdürü Harutyun Marutyan, Berlin’de «Topographie des Terrors» Müzesinin Müdür Yard. Klaus Hesse ile bir araya geldi.

Klaus Hesse, müze etkinliklerinin ana yönlerini ve gelecek planları hakkında bilgiler verdi. Her iki taraf da hafıza koruma politikasının önemini ve bu alandaki müzelerin faaliyetlerinin önemini vurguladı.

Harutyun Marutyan ayrıca, Avrupa Yahudi Anıtları Vakfının Genel Müdür Yard. Ulrich Baumann ile de bir araya geldi Baumann, Marutyan’ı Anıt Kompleksinin çalışmalarını sundu.

Aynı günde Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’nün Müdürü Harutyun Marutyan, “Hafıza, Sorumluluk ve Gelecek” Vakfı Genel Müdürü Andreas Eberhart tarafından ağırlandı. Taraflar karşılıklı yarara dayanan işbirliği olanaklarına değindiler.

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