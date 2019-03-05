Ekrem İmamoğlu: Derlerse ‘Kimin parasıyla yapacak’, ‘Benim paramla’ deyin!

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane’deki seçim turunu mitingle noktaladı.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sen kimin cebinden neyi bedava yapıyorsun” diyerek eleştirdiği sözlerine yanıt verdi.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane’deki seçim turunu mitingle noktaladı.

VATANDAŞLARA ÇAĞRISI: ‘BENİM PARAMLA’ DEYİN

Yaklaşık 2 bin kişiye konuşan İmamoğlu,”Bana, ‘Kimin parasını, kime harcıyorsun’ dediler. İstanbullu’nun parasını, güle oynaya İstanbullu’ya harcıyorum. Derlerse ‘Kimin parasıyla’, ‘Benim paramla’ deyin” dedi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel ile milletvekilleri, İmamoğlu’nun konuşmasını halkın arasında izledi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane’deki seçim turunu, mitingle noktaladı.

Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, milletvekilleri Turhan Aydoğan, Emine Gülizar Emecan, Sezgin Tanrıkulu, Yüksel Mansur Kılınç da İmamoğlu’na destek verdi.

İmamoğlu, miting alanına, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle zorlukla ulaşabildi. Bu sırada Kadir İbrahim Kibar isimli bir vatandaş, Belgrad Ormanları’nda kendi ürettiği bal ve poleni, ”Enerjiye ihtiyacınız olacak” deyip, İmamoğlu’na hediye etti.

Vahide-Naci Erikçi isimli çift de ”3 oğlumuz ve gelinlerimiz, ‘Anne, baba biz işteyiz. Bizim yerimize siz gidin’ diyerek bizi size yolladılar” diyerek İmamoğlu’na desteklerini iletti.

”Kimse bizim moralimizi bozamaz”

Kağıthane Meydanı’ndaki mitingde ilk konuşmayı İYİ Parti Kağıthane Belediye Başkan adayı Mehmet Aslan yaptı.

Ardından sahneye çıkan İmamoğlu, yaklaşık 2 bin kişilik bir kitleye konuştu. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel ile milletvekilleri, İmamoğlu’nun konuşmasını halkın arasında izledi.

Konuşmasına, ”Kimse bizim moralimizi artık bozamaz, canımızı sıkamaz. İstanbul huzur, sevgi ve saygı istiyor” diyerek başlayan İmamoğlu, dün yaptığı Hüsamettin Cindoruk ziyaretinde yaşadıklarından söz etti:

”O zamanlar dikta dönemi var, askeri yönetim dönemi var. O şartlarda demokratik bir ortamda seçim yapılıyor. Bugün neredeyiz. Toplumu ikiye böyle bölüyoruz. Toplumun bir bölümüne ‘Bana oy verenler’ ve diğer taraftakilere de ‘terörist’ diyorlar. Ne derseniz deyin, bizim için bu ülkede 82 milyon, bu şehirde 16 milyon vatansever insan yaşıyor. İstedikleri kadar söylesinler. Onlar bölse de biz ortadaki hattı kaldırıp, kucaklaşacağız. Bizi ilgilendiren şey, İstanbullular’ın sorunları” diye konuştu.

”Anladılar ki İmamoğlu ve arkadaşları çok iyi işler yapacak!”

Rakiplerinin dedikleri ile ilgilenmediğini belirten İmamoğlu, ”Onlar ilgileniyor ama. Biz ne söylersek, bir hafta 10 gün sonra aynısını kendi projesi olarak anlatıyor. Bugün dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı, ”Kültür merkezi ve kreş yok’ demişim. ‘Kreş yok dedi ama var’ dedi. Tam olarak öyle demedim. ‘Var olanlar eksik’ dedim. Her mahalleye kreş açıklıyoruz. Ben bunu söyledim, birkaç gün önce de Sayın Binali Yıldırım ‘Her mahalleye kreş’ demiş. Demek ki yapmamışsınız. ‘Benim yaptığım kongre merkezinde adaylık açıklamasını yaptılar’ demiş. Teşekkür ederim. Daha öncekiler de Cemal Reşit Rey’i yaptı. Yapılanları alkışlarız. Anladılar ki İmamoğlu ve arkadaşları çok güzel işler yapacak. O kadar güzel kültür merkezleri yapacağız ki kendi partilerinin kongrelerini orada yapmaya davet ediyorum” diye konuştu.

”Cami de cemevi de kilise de sinagog da bizim”

”Biraz siyasetin tonu düştüyse, birazcık payım var” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

”Seçim kazanmak her yol mubah değildir. Birilerini kalbini kırarak bir seçim kazanmak istemiyorum. Kriz var, yoksulluk, işsizlik yaşıyoruz. Şu şehre moral, samimiyet, güler yüz gelsin, bu şehirde 6 ayda kriz kalmaz. Benim insanıma moral, sevgi, kucaklaşma lazım. Herkes birbirini sevecek, hal-hatır soracak.

Biz, milletiz. Çanakkale’den Kurtuluş Savaşı’ndan geliyor bu millet. Kurtuluş Savaşı deyince aklıma geldi. Beylikdüzü’nde kaçak cami yaptım. Adını da mücadeleyle beraber ‘Kuvay-i Milliye Camii’ koydum. Bir kişi mutsuz olursa üzülecek bir belediye başkanıyım. Bu şehirde cami de bizim cemevi de bizim. Kilise de sinagog da bizim. Vicdan ahlak her şeyin önünde olmalı. 1 Nisan’da yeni bir dönem başlıyor.

”Veren el, alan eli görneyecek”

İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Gıdaya erişimi ucuzlatacağız. Milletin önüne seçime 1 ay kala, milleti kuyruğa dizmeyeceğiz. Veren el alan eli görmeyecek. Bizim ahlakımızda bu var. Keyfinden mi giriyor kuyruğa. Parası yok. Tanzim satışı ortaya çıkaran siyasi anlayıştan geliyoruz. Gelin size tanzim satışı anlatalım. Ulaşımı ucuzlatacağız. ‘Kimin parasını, kime harcıyorsun’ dediler. İstanbullu’nun parasını güle oynaya İstanbullu’ya harcıyorum. Eğitime destek olacağız. Eğitim bizim canımız. Eğitimi ucuzlaştıracağız. Hızlıca 150 kreşi devreye sokacağız. Suyu ucuzlatacağız.

Derlerse ‘Kimin parasıyla’, ‘Benim paramla’ deyin. Yüzde 1 olan sosyal yardımları 3 katına çıkaracağız. Sosyal yardımı konuşmak istemezdim ama şehir büyük yoksulluk yaşıyor. Biz, sizin yoksulluğunuzu hissediyoruz. Sonra hep beraber ayağa kalkacağız. Yapmadıkları toplu ulaşım yatırımlarını, yapamadıkları metro hatlarını biz bitireceğiz. Biz bu şehrin kültür sanatla ilgili tüm eksikliklerini zenginliğe dönüştüreceğiz. Kadıköy’deki çocukla Bağcılar’daki çocuk aynı seviyede yetişecek.”

”Kalan süreyi çalışarak değerlendirelim”

Seçime az zaman kaldığını hatırlatan İmamoğlu, ”Lütfen kalan süreyi çok çalışarak değerlendirelim. Grup başkanvekillerimiz, milletvekillerimiz buradalar. Çalışıyorlar, çalışacaklar. Bizim çalışmamız yetmez. Denizde kum tanesiyiz. Sandıkları hep birlikte koruyacağız. Her şeyimiz hazır. 31 Mart’ta kazanacağız. İstanbul İttifakı’nda herkes var. HDP’li var, AK Partili var, MHP’li var, Saadet Partili var. ‘İstanbul’da emekliliği gelmişlerin vakti değil’ diyeceksiniz. 1 kişiden değil 16 milyondan talimat alan bir belediye başkanı seçeceksiniz. Bu seçimi hep beraber kazanalım” dedi.

İmamoğlu, konuşmasının sonunda CHP ve İYİ Parti İl Başkanları’nı sahneye davet etti ve birlikte poz verdi.

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