DSP ADALAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KUMKAPIDAYDI

Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan 5 Mart 2019, Salı, saat 13.30’da DSP Adalar Belediye Başkan Adayı Coşkun Özden’i kabul etti.

Bu ziyarette cemaatimizden Dt. Mıgırdiç Gülezyan da hazır bulundu.

Başepiskopos Hazretleri konuklara “Hoş geldiniz” dedikten sonra, Coşkun Özden adının adalılar için bilindik bir isim olduğunu hatırlatarak Adalar’ın bugünkü durumu hakkında bilgiler verdi. Aynı zamanda cemaatin beklentilerini de iletti.

Belediye Başkan Adayı Adalı olduğunu ve zaten önceki dönemlerde Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuş olduğu için Adalar’ın sorunlarını iyi bildiğini hatırlatarak bu sorunlarla ilgili çözüm önerilerinden bahsetti.

Patrik Genel Vekili, ziyaret için teşekkürlerini ileterek kendisine başarılar diledi.

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