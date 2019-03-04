Ermeni uzmanlar, Suriye’nin Halep ilini mayından temizliyor

Suriye’de insani misyon gerçekleştiren Ermeni uzmanlar, Halep ilinde mayın temizleme çalışmalarına başladı.

Edinen bilgiye göre, Halep’in yakınındaki El Hüseynia yerleşim yerinin tamamen mayınlı olduğu nedeniyle bölgede tarımsal çalışmaların yapılması tehlikelidir.

Söz konusu bölgede çatışmalar artık 8 aydan beri durmuştur. Mayın haritaları mevcut değil, döşeyenler hiç harita yapmadı bile, dolayısıyla arama ve temizleme çalışmaları daha kapsamlı ve uzun zamanlı olacak.

Ermeni uzmanların güvenliğini, Rusya Federasyonu’nun askeri polisi sağlıyor.

Hatırlanacağı üzere, resmi Şam ile Yerevan arasında Şubat başında bir anlaşma imzalanmıştı. 8 Şubat tarihinde Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın oluşturduğu 83 kişilik uzmanlar grubu Suriye’ye gönderilmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/03/04/Ermeni-Suriye-Halep/149271

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...