Aras Nehri üzerinde inşa edilen Meğri’nin hidroelektrik santralı 100 MW kurulu güce sahip olacak

Aras Nehri üzerinde inşa edilen Meğri’nin hidroelektrik santralı, ön hesaplara göre 100 MW kurulu güce sahip olacak. Ermenistan Enerji Altyapıları ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklama uyarınca, Şubat ayında çalışma grubunun İran tarafıyla görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede bakanlık ve Ermeni ile İranlı yatırımcıların hazırladıkları maliye modelleri sunmak ve ele almak konusunda mutabakat sağlandı. Görüşmelerin ertesi etabı Nisan ayında yapılacak. Proje uyarınca, 100 MW kurulu güce sahip olan bu hidroelektrik santralı her sene 750-800 milyon kw saat enerji üretecek. Bu, Ermenistan ile İran arasında gerçekleştirilen en büyük projelerden biri olmaktadır. Söz konusu olan hidroelektrik santrallar, Güney Kafkasya’da en büyükleri olacaklar. Bu projeyi daha 2006 yılında görüşmeye başlayan Ermenistan ve İran, 2010’da santralların inşaatına dair bir memoranduma imza attı.

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