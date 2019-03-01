Times Square meydanında 28 Nisan’da Ermeni Soykırım Kurbanlarının anısına adanan bir etkinlik tertiplenecek

New York şehrinin Times Square meydanında 28 Nisan’da Ermeni Soykırım Kurbanlarının anısına adanan bir etkinlik tertiplenecek. Bu seneki etkinlik kapsamında sahneye çıkacak olan ünlü şarkıcı Elie Berberian, Charles Aznavour’un “Ils Sont Tombes” şarkısını söyleyecek. Berberian: “Aznavour Ermenilerin tarihine damga vuran efsanevi sanatçılardan biri. Ve Soykırım hakkındaki sözlerinin, dünya merkezi olan New York’taki Times Square meydanında seslendirilmesini isterdim” şeklinde konuştu. Meydanda siyasetçi, hukukçu, araştırmacı ve oyuncular toplanacak.

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