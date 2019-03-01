Tigran Avinyan, Çin Büyükelçisi ile yeni enerji ve ulaştırma projeleri gerçekleştirme olasılıklarını görüştü

2019-03-01 15:37:47

Ermenistan Başbakan Yard. Tigran Avinyan, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ermenistan Büyükelçisi Tian Erlu’yu kabul etti.

Hükümet’ten yapılan açıklamaya göre, taraflar Ermeni-Çin ticaret ve ekonomik ilişkilerini daha da derinleştirme ve genişletme konularını tartıştı ve yakın gelecekte gerçekleştirilecek olan Ermeni-Çin Hükümetlerarası Komisyonunun çalışmalarına dikkat çektiler. Ermeni gıda ve alkollü ürünlerinin Çin’e ihracat hacmini artırma olanaklarının yanı sıra enerji ve ulaştırma sektörlerinde yeni projelerin hayata geçirilmesi sorunlarına detaylı şekilde değinildi.

Turizm ve iş çevreleri arasındaki temasların geliştirilmesi bağlamında, iki ülke arasındaki vize kolaylaştırma rejiminin gerktiği vurgulanmıştır.

Taraflar ayrıca, Kasım ayında Şanghay’da düzenlenecek olan ” Çin’e İhraç Edilen Malların 2. Uluslararası Sergisi”ne Ermenistan’ın katılmasına da değindiler.

http://www.armradio.am/tur/7608