Ermenistan Dışişlerinden Azerbaycan’da esir düşen Karen Ghazaryan ile ilgili kararına tepki

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nağdalyan Azerbaycan’da esir olarak bulunan Ermenistan vatandaşı Karen Ghazaryan’ın hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Sebebi bilinmeyen nedenlerle Azerbaycan sınırları içerisinde bulunan ve sağlık sorunları olan Ermenistan vatandaşı Karen Ghazaryan hakkında tamamen yalan ve çarpıtmalar üzerinde inşa edilen muhakeme süreci sonucunda Ghazaryan 20 yıllık hapis cezasına çarptırıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nağdalyan konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Biz Azerbaycan Mahkemesinin, uluslararası insacıl hukukuna aykırı bu kararını kınıyoruz ve bu kararın asıl sorumlusunun Azerbaycan hükümeti olduğunu belirtiyoruz” ifadelerini kullandı.

Devlet düzeyinde Karen Ghazaryan’ı esir olarak tutmasının sebepleri Nağdalyan’a göre bellidir, fakat Azerbaycan hükümeti başarılı olamaz.

Anna nağdalyan ayrıca hem Ermenistan, hem Artsakh cumhuriyeti (Karabağ) için çatılşma bölgesinde yaşayan insanların haklarının ve uluslararası insancıl hukukunun öncelik olduğunu ifade etti.

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