Sosyolog Veli Saçılık Feyzioğlu’na Mahsuni Şerif türküsüyle yüklendi: Adam olamadın gitti zevzek

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Ermeni Soykırımı iddialarıyla ilgili konuşarak, “Her 24 Nisan’da göstermelik çağdaşlık ve modernlik uğruna ‘Hepimiz Ermeniyiz’ diyerek, kendini Batı dünyasına kabul ettirmeye çalışan malumlara inat bugün diyoruz ki ‘Hepimiz Türküz’” demişti.

“İNSANA DAİR HİÇBİR ŞEY BİZE YABANCI DEĞİL”

Feyzioğlu’nun bu sözlerine tepki gösteren Sosyolog Veli Saçılık “Biz Ermeni oluruz, Türk oluruz, Kürt oluruz. İnsana dair hiçbir şey bize yabancı değil” ifadelerini kullanarak baro başkanına cevap verdi.

MAHSUNİ’NİN SÖZLERİYLE YANIT VERDİ

Saçılık, “Ama Feyzioglu sen, Mahsuni’nin söylediği gibi “adam olamadın gitti zevzek. Yürü be, yürü be insan değilsin” ifadeleriyle de tepki gösterdi.

İşte o mesaj:

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...