Ermenistan, İran ve Katar arasında telekomünikasyon alanında önemli anlaşma

Ermeni “UCOM” telekomünikasyon şirketi ile İran ve Katar arasında işbirliğine ilişkin mutabakat muhtırası imzalandı. Buna göre Körfez ve Asya ülkelerini Avrupa’ya bağlayan yeni bir internet erişim yolu kurulacak. Yeni yol, şuanda faaliyette olan ve denizden geçen eski yol için bir alternatif seçenek olacak ve Azerbaycan ile Türkiye’yi devre dışı bırakarak Ermenistan toprağından geçecek.

Mutabakat muhtırası, Ermenistan adına “UCOM” şirketinin kurucularından biri olan Aleksandr Yesayan tarafından imzalanırken, İran adına İran Telkomünikasyon ve İletişim Teknoloji Bakanı Majid Sadri, Katar adına ise “Gulf Bridge International” Bakanı Abdulla al Rwaili tarafından imzalandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın İran ziyareti kapsamında İran’da bulunan Aleksandr Yesayan, “Körfez ve Asya ülkelerini Avrupa’ya bağlayan yeni bir internet erişim yolu kurulacak. Böyle cesur bir projeye katılarak Ermenistan, bölgede bilgi teknolojileri alanındaki kendi lider konumuna vurgu yapıyor. Yeni yol, şuanda faaliyette olan ve denizden geçen eski yol için bir alternatif seçenek olacak ve Azerbaycan ile Türkiye’yi devre dışı bırakarak Ermenistan toprağından geçecek. Bu arada, proje için Azerbaycan ve Türkiye de yarışıyordu. Bu proje sadece iş dünyası ile ilgili değil, ayrıca telekomünikasyon güvenliğine bağlı olup stratejik önem taşıyor” şeklinde konuştu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/02/28/Ermenistan-İran-Katar-telekomünikasyon-UCOM/149076

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