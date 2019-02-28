Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye’nin Karabağ Tavrı İkili İlişkileri Engelliyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye’nin Karabağ konusun sergilediği tavrının iki ülkenin ilişkilerini ve ciddi diyalog kurma fırsatlarını zedelediğini söyledi.

28 Şubat 2019 Perşembe 13:41

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye’nin Karabağ konusun sergilediği tavrının iki ülkenin ilişkilerini ve ciddi diyalog kurma fırsatlarını zedelediğini söyledi.

Tahran’daki Ermenilerin temsilcileriyle görüşen Paşinyan, Türkiye’nin ikili ilişkileri Karabağ-Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerine bağlamayı sürdürdüğünü belirtti.

Paşinyan “Hâl böyleyken, iyimser olmak için bir dayanağımız yok. İkili ilişkileri ön koşul olmadan görüşmeye hazır olduğumuzu belirtmemize rağmen, Türkiye Karabağ’a ilişkin ön koşullar sunuyor. Bu tavır Ermenistan-Türkiye ilişkilerine yönelik ciddi bir diyalog kurulması imkânlarını ortadan kaldırıyor” şeklinde konuştuç

‘ERMENİ SOYKIRIMININ TANINMASI BİR ÖN KOŞUL DEĞİL, KÜRESEL GÜVENLİK MESELESİ’

Ermenistan için 1915 senesindeki ‘Ermeni Soykırımı’nın tanınmasının ‘son derece önemli’ olduğunu, bunun ön koşul olmadığını ifade eden Paşinyan konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Soykırımın tanınması konusunda bunun bir ön koşul olup olmadığı sorusu gündeme gelebilir. Soykırımla mücadele, bir küresel güvenlik meselesi. Ermeni soykırımının tanınması için çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

Hukuken Azerbaycan’ın bir parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan’ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların kontrolü altında bulunuyor.

https://www.haber365.com.tr/dunya-haberleri/ermenistan-basbakani-pasinyan-turkiyenin-karabag-tavri-ikili-iliskileri-engelliyor-h117193.html

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...