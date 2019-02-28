Demokrasiyi idam ettiler…

Bizim “Sevr tutkunu profesörü” hatırlayacaksınız…

Mısır’da dokuz gencin idam edilmesinden hemen sonra AB’nin bu ьlkede zirve dьzenlemesi son yılların demokrasi adına en bьyьk fiyaskosuydu. Bцylece demokratik değerlerin reel politik adına bir kez daha istismar edilmesine tanık olduk. Sisi yцnetiminin ağır işkencelerle idama mahkum ettiği bu dokuz genз, belli ki kendisini demokrasi şampiyonu ilan eden Avrup Birliği ьlkelerini hiз rahatsız etmemişti.

15 Temmuz darbe/işgal girişiminin demokratik bir şekilde, halkın ve siyasi liderliğin gцğьs germesi ile pьskьrtьlmesinden sonra Tьrkiye’de bırakın bir destek zirvesi dьzenlemeyi, aзıklama bile yapamayan, hatta yapılan ilk aзıklamalarda dьşkırıklığı ifade edenler, kamuoyunda idam cezasının tartışılmasına bile tahammьl edememişlerdi. Oysa demokrasi bir halk rejimidir ve halkın kendi kaderi hakkında tartışma yьrьtmesi her halde dokuz gencin uyduruk gerekзelerle idam edilmesinden daha hoşgцrь ile karşılanması gereken bir durumdur.

Sцz konusu petrol, doğalgaz veya başka зıkarlar olduğunda, bir gazeteciyi kendi konsolosluğunda dilim dilim doğrayan ьlkelerin el ьstьnde tutulduğunu, zirvelerin baş konuğu olduğunu gцrьyoruz. Katar’a el koymaya, Venezuela’ya devlet başkanı atamaya, Suriye’de terцr цrgьtlerini devletleştirmeye karar verenler, Tьrkiye gibi bu konularda tek başına demokratik değerleri savunan bir ьlkeyi rezil raporlarla cezalandırmakta beis gцrmьyorlar.

Hiз sorun değil. Bizler “İyi ki Tьrkiye var” dediğimiz gьnleri gцrdьğьmьz iзin sevinmeliyiz.

Hocalı katliamı ve terminoloji…

Evvelki gьn, 70’i yaşlı, 63’ь зocuk tam 613 Azeri kardeşimizin Ermenistan Devleti birliklerinin saldırısı ile vahşice цldьrьldьğь katliamın 27. sene-i devriyesini idrak ettik. Unutmak katliamların devam etmesi demektir. Allah bir daha bцyle gьnler yaşamaktan tьm dьnyayı esirgesin.

Bizler ırksal asabiye ile malul insanlar değiliz, olamayız. Bir suз karşısında susan ise dilsiz şeytandır. Bu isterse en yakınımız olsun, tavrımız hakikat ve adaletten yana olmalıdır.

Ancak faili doğru ifade etmenin de зok цnemli bir husus olduğunu dьşьnьyorum. Bir suзun faili genel olamaz, genelleştirilemez. Bu aslında faili kaybetme/kayırma anlamına da gelir. Her aзıdan sakıncalıdır.

Ülkemizde bu konuda bir цzensizlik var. Bir genelleme hastalığıdır gidiyor. Ben Hıristiyan bir Ermeniyim; Asala cinayetleri ve Hocalı katliamını tiksintiyle karşılayan, lanetleyen biriyim. Dışişleri gцrevlilerimizi ASALA adlı цrgьt şehit etmişti, “Ermeniler” değil. Hocalı katliamını da Rus ordusu destekli Ermenistan birlikleri gerзekleştirdi. Ama dьn haberlere baktığımda “Ermeniler” genellemesi havada uзuşuyordu.

DAEŞ’in eylemlerini “Mьslьmanlar kafa kesiyor” diye nasıl genelleyemezsek, FETЦ’yь nasıl Mьslьman ve Tьrk olarak addedemezsek, PKK’yı nasıl Kьrt kardeşlerimizden ayrı tutuyorsak, bunu her konu ve alan iзin tekrarlamalıyız.

Bu arada Dışişleri Bakanlığımız başta olmak ьzere, devlet ve hьkьmet organlarını цzenli dili iзin tebrik etmek de boynumuzun borcu.

Sıkıntının kasti olmadığının da farkındayım. Kısa sьrede yoluna girecektir.

Hani şu çok liberal arkadaş…

Anadolu’nun çeşitli bölümlerini her isteyene verecek kadar liberal.

Fetö darbesinden önceki “iyi günlerimizde” laflıyorduk (artık yüzünü bile görmek istemiyorum.) Konu Çamlıca Camii’ne geldi. Arkadaş liberaldi ya, Çamlıca’ya cami yapılmasına şiddetle karşıydı.

“Bir Müslüman’ın, hele hele bir Müslüman devlet adamının bir cami yaptırmak istemesinden daha doğal ne olabilir?“diye sordum.

“Kanuni Süleyman, hatta Sarı Selim yaptırdığı zaman hayranlıkla alkışlıyorsunuz, şimdi Erdoğan da aynı şeyi yapınca mı kızıyorsunuz?” diye sordum.

Onlar başka, onlar padişahtı… Bir başbakan, bir cumhurbaşkanı cami yaptıramazdı…

“Adam arkasında eser bırakmak istiyor… Köprüler, alt geçitler, otoyollar, havaalanları, bu arada elbette camiler de… Hayırla anılmak istiyor, çok mu görüyorsunuz?” dedim.

Masraf oluyormuş.

Çamlıca Camii’nin maliyeti 135 milyon lira.

Emekli bir üniversite hocasının havsalasına sığmayacak bir rakam, ama devlet için leblebi çekirdek…

Olsun, çok paraymış.

Arkadaş Taksim Camii’ne de karşıydı elbette.

“Orada kilise var, hoşunuza gidiyor ama…” dedim.

“Eskiden o bölgede Hıristiyanlar çoğunluktaydı, bu nedenle çeşitli mezheplerden kiliseler kurulmuştu, şimdi bölgenin sosyolojisi değişti, oralarda şimdi Müslümanlar yaşıyorlar, elbette cami de isterler” dedim.

Olsun, orası Taksim’miş.

“Dünyanın en çirkin meydanlarından biridir, bir ucunda kilise, bir ucunda cami, bir yanında opera, bir ucunda da tarihi bir kışla binası olursa hem güzellik hem anlam kazanır” dedim.

Arkadaş elbette topçu kışlasının yeniden yapılmasına da karşıydı.

Neden? Çünkü “entel mahallesi” buna karşıydı.

Hani şu Noel geceleri Rejans Lokantası’nda limonlu sarı votkayla kafayı bulup hemen karşıya, Saint-Antoine kilisesine gidenler… Bir keresinde o kadar kalabalık etmişlerdi ki, ayini yöneten papaz “Müslüman kardeşlerimizden rica ediyoruz, lütfen arka taraftan izlesinler” demek zorunda kalmıştı…

Liberallerin, Tayyip Erdoğan gündeme gelince birdenbire “Kemalistlikleri” tutuveriyordu!

Daha doğrusu ben öyle sanıyordum.

O korkunç 15 Temmuz gecesi, hangi uluslararası puştluğa yazılmış olduklarını anladım.

Dertleri liberalizm falan değil, ne yapıp edip bir Kürdistan Devleti kurdurmaktı.

Şimdi kimisi kodeste, kimisi kaçak. Bizim profesör nerelerdedir bilmem, bilmek de istemem.

***

Çamlıca Camii 7 Mart’ta, Regaib Kandili’nde sabah ezanıyla açılıyor.

Altı minareli. “Cemaat kapasitesi” 37 bin kişi.

İsteyene botanik bahçesi, yürüyüş yolları, seyir terasları, sanat galerisi, atölyeler, kütüphaneler ve konferans salonları da var. Bu bir külliye.

O kadar ki, otoparkı bile 3 bin 500 araba alıyor. Entellerin “oraya kim nasıl ulaşacak” sorusuna cevap niyetine.

Bunlara sorsan, “Kanuni, Süleymaniye’ye otopark mı yaptırmıştı canım” da derler.

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/ardic/2019/02/28/seni-de-gectik-ey-suleyman

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