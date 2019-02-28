BM’den İsrail’e ‘savaş suçu’ ithamı: Soruşturun!

Birleşmiş Milletler bağımsız soruşturma komisyonu, İsrail’in geçen yıl Gazze sınırında eylem düzenleyen Filistinlilere karşı uyguladığı şiddetin ‘savaş suçuna eşdeğer olabileceğini’ açıkladı. İsrail raporu reddetti.

DUVAR – Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in geçen yıl Gazze sınırında protestoculara ateş açarak 189 Filistinlinin ölümüne, 6 bin 100’den fazla kişinin yaralanmasına yol açan eylemlerinin ‘savaş suçuna ve insanlık suçlarına eşdeğer olabileceğini’ açıkladı. BM’nin bağımsız soruşturma komisyonunun bugün açıklanan raporunda, sorumluların yargı önüne çıkarılması çağrısı yer aldı. İsrail ise raporu reddetti.

‘KESKİN NİŞANCILAR HAKKINDA BİLGİ SAHİBİYİZ’

Raporda, Gazze halkının ablukanın kaldırılması ve Filistinlilerin eve dönüş hakkı için her cuma düzenlenen gösterilerde İsrail’in sergilediği şiddetten sorumlu olan kişiler hakkında bilgi sahibi olunduğu, bu kişiler arasında komutanlar ve keskin nişancılar bulunduğu belirtildi. Raporda, Filistinli eylemcilerin ‘kendilerine ateş edildiği sırada kimse için bir tehdit oluşturmadığı’ vurgulandı.

BM raporunda İsrail’e acil soruşturma çağrısı, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’e de bulguları Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taşıması telkini yer aldı.

Bununla birlikte, İsrail raporu reddetti. İsrail’de vekaleten dışişleri bakanlığı yapan Israel Katz, rapor için ‘absürd tiyatro’ dedi. Katz, İsrail’in söz konusu olaylarda kendisini savunduğunu ileri sürdü. (Dış Haberler)

https://www.gazeteduvar.com.tr/dunya/2019/02/28/bmden-israile-savas-sucu-ithami-sorusturun/

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