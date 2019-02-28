Bakü’de Ermeni karşıtı eylemlere katılan Rus milletvekililere Ermenistan’dan tepki

Ermenistan’ın Rusya Büyükelçisi Vardan Toğanyan, Bakü’de yapılan Ermenistan karşıtı eylemlere bazı Rus milletvekililerin katılımını eleştirdi. 26 Şubat’ta sözde Hocalı faciasının yıldönümü vesilesiyle Bakü’de düzenlenen eylemlere, Rus milletvekililer Oksana Puşkina, Dmitri Savelyev, Aleksey Juravlev, Mihayil Yemelyanov ve Ermeni-Rus Parlamentolararası İşbirliği Komisyonu üyesi olan İrina Rodnina katıldı.

Büyükelçi Tooğanyan, “Rus milletvekililerin katılımıyla Bakü’de düzenlenen, Ermeni karşıtlığıyla göze çarpan ve bölgedeki güvenlik ortamını sarsmayı hedefleyen eylemi kınıyoruz. Milletvekililerin motivlerini kesinlikle anlayamıyoruz: onlar Bakü’de neye danyanışmalarını ifade ediyor ve hangi “misyonla” başka bir devletin propaganda kampanyasının bir parçasını oluşturan bu tür eylemlere katılıyorlar?” ifadelerini kullandı.

Ermeni tarafının, eskide olduğu gibi dostluk köprüleri ve müteffik ilişkileri kurmaya hazır olduğuna dikkat çeken Büyükelçi, “Rus ortaklarımızın, milltvekililerin katılımıyla düzenlenen ve güvensizlik ile yanltıcı etki yaratmayı hedefleyen Ermeni karşıtı bu harekete uygun tepki vereceklerini ümit ediyoruz” dedi.

Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyin’de konuşan Ermenistan Milli Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan da Bakü’de yapılan Ermeni karşıtı eylemlere Rus milletvekililerin katılma konusuna değindi. Rus milletvekililerin Ermeni karşıtı bu hareketlere katılımından dolayı endişelerini dille getiren Mirzoyan, özellike Ermeni-Rus Parlamentolararası Komisyon üyesi olan bir milletvekilinin bu tür adımının haklı olarak şaşkınlık doğurduğunu vuguladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/02/28/Bakü-Ermenistan-Rusya/149050

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