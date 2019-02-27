Uluslararası Para Fonu, 2019’da Ermenistan için % 4,5 oranında ekonomik büyüme öngörüyor

Uluslararası Para Fonu (İMF), 2019’da Ermenistan için % 4,5 oranında ekonomik büyüme öngörüyor. Dış ortamının etkisi de bu tahmin için önemli bir faktör oldu. Bunun üzerine İMF heyetinin Yerevan’a yaptığı iki haftalık ziyaretini özetleyen İMF Ermenistan Misyonu Başkanı Hosein Sami, gazetecilere bilgi verdi.

“Ermenistan için 2019’da % 4,5 ekonomik büyüme öngörüyoruz. Bunu tahmin ettiğimizde 3-4 faktöre dayanıyoruz” İMF Ermenistan Misyonu Başkanı dedi.

Ona göre, 2017 ve 2018’de ekonomik büyüme İMF’nin beklediği potansiyelden daha yüksek oldu.

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