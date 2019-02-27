Nikol Paşinyan: “İran’la ilgili son gelişmeleri Ermenistan’ı da endişelendiriyor”

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 27 Şubat tarihinde resmi ziyaret için İran’da. Ziyaret sırasında Başbakan Paşinyan’ı eşi Anna Hakobyan eşlik etti.

İran’a yaptığı ziyaret öncesinde İRNA haber ajansına konuşan Başbakan Paşinyan ‘ABD’nin İran’a karşı uygulanan yaptırımlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?’ sorusuna şöyle cevap verdi.

“İran Ermenistan’ın önemli ortaklarından biri olduğu için Ermenistan İran’la ilgili tüm olaylarını izliyor. Tabii ki İran’la ilgili son gelişmelerini bizi endişelendiriyor.”

Nikol Paşinyan Ermenistan’ın 2015 yılında İran’ın nükleer projesiyle ilgili yapılan anlaşmasına sıcak bakan ilk ülkerinden biri olduğunu hatırlattı.

Paşinyan, Ermenistan’ın bölgenin istikrarı ve işbirliği için ne gibi imkanlar açılacak vizyonuyla yönlendirildiğini dile getirdi.

“Böyle şartlarda Ermenistan, hem İran’la hem de bu sürece dahil olan diğer taraflarla açık diyalogu yapmaya ve koordineli çalışmaya devam ediyor. Bizi endişelendiren sorunlarını, kaygılarımızı ve tutumumuzu net bir şekilde sunuyoruz. Biz Ermenistan’ın yapıcı tutumu sorunların çözüm arayışında olumlu bir faktör olabileceğine eminiz.” diye ifade etti.

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