İnsanlık Tarihinin Kara Lekesi: Hocalı Katliamı’nın Üzerinden 27 Yıl Geçti

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27 sene önce bugün Azerbaycan’ın Hocalı bölgesinde, 106’sı kadın, 83’ü çocuk olmak üzere 613 Azeri, Ermenistan’a bağlı kuvvetler tarafından katledildi.

Kurtulanların ifadeleri, ekspertiz raporları ve diğer kaynaklar ‘sistematik bir katliam’ı işaret ediyor.

Azerbaycan Askeri Savcılığının’nın soruşturma dosyasında, katliamdan kurtulmayı başarmış 2 bin 213 kişinin ifadesi, 800’den fazla ekspertiz raporu ve ulaşılabilen diğer kaynaklar, 26 Şubat’ta dünya tarihine kara bir leke olarak geçen bir katliamı, ‘sistematik bir işkenceyi’ işaret ediyor.

Adli tıp muayeneleri, akıl almaz bir işkencenin uygulandığını gözler önüne seriyor.

O dönem gerçekleştirilmiş adli tıp muayeneleri ve şahitlerin ifadeleri, Hocalı’da akıl almaz türden işkenceler uygulandığını da gösteriyor.

Bulgulara ve ifadelere göre Hocalı sakinlerinin kafa derisinin soyulması, kurak, burun, cinsel organlarının kesilmesi, gözlerin çıkartılması gibi kadın, yaşlı ve çocuk ayrımı yapılmaksızın işkenceler uygulandığı tespit edildi.

Azerbaycan, katliamın sorumlularının yargılanmasını istiyor.