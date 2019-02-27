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İnsanlık Tarihinin Kara Lekesi: Hocalı Katliamı’nın Üzerinden 27 Yıl Geçti

2019-02-27
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Nihat Bilge

26 Şubat 1992’de Ermenistan ordusu tarafından yapılan Hocalı Katliamı’nın üzerinden 27 yıl geçti. Azerbaycan Askeri Savcılığı tarafından yapılan soruşturma dosyasındaki detaylar, katliamın tüyler ürperten boyutlarını gözler önüne seriyor.

27 sene önce bugün Azerbaycan’ın Hocalı bölgesinde, 106’sı kadın, 83’ü çocuk olmak üzere 613 Azeri, Ermenistan’a bağlı kuvvetler tarafından katledildi.

Kurtulanların ifadeleri, ekspertiz raporları ve diğer kaynaklar ‘sistematik bir katliam’ı işaret ediyor.

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Azerbaycan Askeri Savcılığının’nın soruşturma dosyasında, katliamdan kurtulmayı başarmış 2 bin 213 kişinin ifadesi, 800’den fazla ekspertiz raporu ve ulaşılabilen diğer kaynaklar, 26 Şubat’ta dünya tarihine kara bir leke olarak geçen bir katliamı, ‘sistematik bir işkenceyi’ işaret ediyor.

Adli tıp muayeneleri, akıl almaz bir işkencenin uygulandığını gözler önüne seriyor.

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O dönem gerçekleştirilmiş adli tıp muayeneleri ve şahitlerin ifadeleri, Hocalı’da akıl almaz türden işkenceler uygulandığını da gösteriyor.

Bulgulara ve ifadelere göre Hocalı sakinlerinin kafa derisinin soyulması, kurak, burun, cinsel organlarının kesilmesi, gözlerin çıkartılması gibi kadın, yaşlı ve çocuk ayrımı yapılmaksızın işkenceler uygulandığı tespit edildi.

Azerbaycan, katliamın sorumlularının yargılanmasını istiyor.

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Soruşturma dosyasında Hocalı katliamını yapan Ermenistan ordusu subaylarının yanı sıra, Sovyet ordusunun o zaman bölgede bulunan 366. Motorize Alayının çoğu Ermeni kökenli 38 üst düzey subayının da ismi yer alıyor. Azerbaycan, 613 sivili katleden sorumluların yargılanmasını talep ediyor.

Azerbaycan ayrıca, Hocalı’da yaşananları 1949 Cenevre Sözleşmeleri’nin, Birleşmiş Milletler‘in (BM) Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, Sivil ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşmesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi çok sayıda ciddi sözleşmenin ihlali olarak da nitelendiriyor.

https://onedio.com/haber/insanlik-tarihinin-kara-lekesi-hocali-katliami-nin-uzerinden-27-yil-gecti-863237

Yayımlanan kategori: Haberler ve Türkçe

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