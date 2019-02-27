Ermenistan’da yüksek kaliteli tıbbi malzameler üreten fabrika açılıyor

SMT Best şirketi Ermenistan’da bir ilk olarak yüksek kaliteli tıbbi malzemeler üretimine başladı. Şu an üretilenler arasında şırıngalar, tahlil şişeleri, insülin iğneleri ve farklı malzemeler yer alıyor.

Ermenistan Sağlık Bakanı Arsen Torosyan konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Yakında yeni akış hattı yerleştirilecek, bunun sayesinde ise farklı özellik ve ölçüleri olan kateterler üretilecek. Ürünler tamamen uluslararası kriterlerine uygundur ve yurtdışına da ihraç edilecek” ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı ayrıca yatırımcıların daha fazla yatırım yapma ve tıbbi malzameler üreten yeni bir fabrika kurma amacı olduğunu da belirtti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/02/27/Ermenistan-tıbbi-malzameler-fabrika/148957

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