Ermenistan Başbakanı. “Sumgayıt katliamı, Ermenilerin yaptığı barış gösterilerinin cevabıydı”

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan kendi resmi Twitter hesabı üzerinden Sumgayıt katliamıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Başbakan, Sumgayıt katliamı kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulunmaya çağırdı.

Paşinyan’ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“27 Şubat 1988 tarihinde Azerbaycan’ın Sumgayıt şehrinde yüzlerce masum Ermeniler katledilip Azerbaycan’dan sınır dışı edildi. Bu kendi kaderinin tayin etme hakkını savunmak isteyen Dağlık Karabağ Ermenilerinin barış gösterilerinin cevabıydı.

Ermenistan Başbakanı paylaşımında #neveragain ve #այլևս երբեք (bir daha asla) hashtagları kullandı.

Hatırlanacağı üzere, 27-29 Şubat 1988 tarihlerinde Bakü’den 20 kilometre uzaklıkta bulunan Sumgayıt kentinde Azerbaycan hükümeti tarafından Ermenilerin kitle katliamları başlatıldı. Katliamlar, Ermenilerin mal mülkünün yağmalanmasıyla eşlik ediliyordu. Üç günlük katliam sırasında binden fazla kşi öldürüldü, yüzlerce insan yaralandı, tecavüz edildi, işkencelere tabi tutuldu. Yaşananlar sonucunda yaklaşık 18.000 kişi evinden göç etti, geride Ermenilere ait olan yüzlerce yıkılmış, yanmış, yağmalanmış evler, dükkanlar, arabalar ve cesetler kaldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/02/27/Ermenistan-Azerbaycan-Sumgayit/148948

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