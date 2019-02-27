Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan İran’da

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan başkanlığındaki heyet İran İslam Cumhuriyeti’de.
İran’ın resmi “İRNA” Haber Ajansı’nın haberine göre, Tahran Mahrabad Havalimanında, resmi ziyaret için İran’a giden Ermenistan Başbakanı’nı İran Enerji Bakanı Reza Ardakanian karşıladı.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ermenistan Başbakanı’nı Saadabad kültür merkezinde ağırlayacak. Resmi karşılama töreninin ardından iki ülke liderlerinin görüşmesi başlayacak.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/02/27/Ermenistan-İran-Nikol-Paşinyan-Ruhani/148923
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