Ermeni Apostolik Kilisesi Surp Ğeyvontyant Günü’nü Kutladı

Ermeni Apostolik Kilisesi 26 Şubat Salı günü Kumkapı Meryem Ana Kilisesi’nde, Surp Ğeyvontyants anma gününü kutladı. Ermeni Ruhbanların atfedilen gün olarak da bilinen bu özel gün Vartanants bayramından 2 gün önce düzenlendi.

Ermeni Apostolik Kilisesi tarafından 26 Şubat Salı günü, Türkiye Ermenileri Patrikliğinin ana kilisesi olan Kumkapı Meryem Ana kilisesinde, Patrik Genel Vekili Baş Episkopos Aram Ateşyan, Episkopos Sahak Maşalyan ve Ruhbanların riyasetiyle Surp Ğeyvontyants günü kutlandı.

Törende ‘Kutsal Sunu Ayinini’ Peder Kevork Çınaryan gerçekleştirdi. İlahileri ise Diakon Edvin Galibyan’ın orgu eşliğinde Pederler bizzat icra etti.

‘Kutsal Sunu Ayininin’ ardından, Aziz Ğeyvontyants ve Mesih uğruna şehit düşen herkes için de dualar okundu.

Törenin bitiminde, kilise yönetimi tarafından törene icazet eden Ruhbanlara ve katılımcılara yemek verildi. Ruhbanlar ise yemek sırasında katılımcılarla sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Son olarak, önümüzdeki yıl da bu törenin düzenlenebilmesi için dualar edildi.

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