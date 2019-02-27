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Հայաստանի կառավարության պաշտոնական Youtube ալիքը

2019-02-27

Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է իրանահայ համայնքի ներկայացուցիչների հարցերին

https://www.youtube.com/watch?v=Q9YF7G4vI1M

Իրանահայ համայնքը Նիկոլ Փաշինյանին դիմավորել է ոգևորությամբ և ծափողջյուններով

https://www.youtube.com/watch?v=l8–ruiHQ5M

Yayımlanan kategori: Haber ve Hayeren

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