Հայաստանի կառավարության պաշտոնական Youtube ալիքը 2019-02-27 Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է իրանահայ համայնքի ներկայացուցիչների հարցերին https://www.youtube.com/watch?v=Q9YF7G4vI1M Իրանահայ համայնքը Նիկոլ Փաշինյանին դիմավորել է ոգևորությամբ և ծափողջյուններով https://www.youtube.com/watch?v=l8–ruiHQ5M Bunu paylaş:Twitter üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Yazdırmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Arkadaşınızla e-posta üzerinden paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)WhatsApp'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Bunu beğen:Beğen Yükleniyor... Related Yayımlanan kategori: Haber ve Hayeren
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