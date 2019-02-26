Kadıköy’deki Rum Ortodoks Mezarlığına nefret içerikli yazı

Seyfi Genç’in, Twitter hesabından görsellerini paylaşarak yayınladığı mesajda Kadıköy Rum Ortodoks Cemaati Mezarlığı duvarına nefret içerikli sözler yazıldığı görülüyor.

Dün gece durumu farkedince 155 Polis’i arayan Seyfi Genç memurlara durumu anlatmış ve duvara yazı yazmak için kullanılan fırçanın da duvarın dibinde olduğunu ihbar etmiş. Bir süre sonra kendisini arayana Kadıköy Güvenlik Şubesinden bir Polis memuru, olayda siyasi bir neden olduğunu düşünmediklerini, fakat silinmesi için belediyeye bilgi vereceklerini söylemiştir.

Bugün öğlenden sonra aynı yere giden Seyfi Genç yazıları da fırçayı da orada bıraktığı gibi bulduğunu da ayrıca twitter hesabından paylaşmıştır.





Bu defa da Kadıköy'deki Rum Ortodoks Mezarlığına nefret içerikli yazı yazılmış… pic.twitter.com/wLa1ceRxCR — Seyfi Genç (@SeyfiGenc) February 25, 2019

HyeTert

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